Il premier non vuole un lockdown, i contagi giornalieri hanno sfondato quota 50 mila

(LaPresse) Ancora alta l’allerta in Gran Bretagna per l’aumento dei casi Covid, che hanno sfondato il tetto dei 50 mila contagi giornalieri. Il governo però non cambia i piani: “Stiamo osservando i numeri con molta attenzione ogni giorno – ha detto il premier Johnson – siamo nei parametri previsti. Quindi restiamo aderenti al piano“.

