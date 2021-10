Toccate le 968 vittime in 24 ore. Solo il 33% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino

(LaPresse) Le vittime di Covid in Russia crescono ogni giorno, raggiungendo nuovi record, mentre la vaccinazione procede a rilento. Venerdì toccate le 968 vittime in un giorno solo: era il quarto giorno di fila in cui le vittime superavano la cifra di 900 morti in 24 ore. Il Paese ha già il numero di vittime più alto in Europa, 215 mila, anche se in molti ritengono che il numero reale sia ben più alto. E’ di questi giorni la cifra record di 29.362 contagi in un solo giorno. Solo il 33% della popolazione, secondo il governo, ha ricevuto almeno una dose di vaccino. Ciononostante, il Cremlino non ha imposto nuovi lockdown o restrizioni.

