Nelle ultime ore hanno perso la vita per colpa del virus 968 persone

La Russia ha registrato un nuovo record di morti giornalieri per Covid-19. La task force nazionale sul coronavirus ha riferito che nelle ultime 24 ore sono stati 968 i decessi nel Paese, circa 100 in più rispetto a quelli registrati alla fine di settembre. Negli ultimi giorni sono state confermate oltre 29.000 nuove infezioni. Le autorità incolpano il basso tasso di vaccinazione nel Paese per l’impennata dei casi. La vice premier Tatyana Golikova ha detto venerdì che 47,8 milioni di russi, quasi il 33% dei cittadini, hanno ricevuto almeno una dose di vaccino e 42,4 milioni, circa il 29%, sono completamente vaccinati. In totale sono stati 7,8 milioni i casi e 215.453 i morti dall’inizio della pandemia.

Il Cremlino ha evitato di imporre un nuovo blocco nazionale, delegando il potere di rafforzare le restrizioni alle autorità regionali. In alcune aree del Paese, tra cui Mosca e San Pietroburgo, le attività si svolgono normalmente, le imprese operano come al solito e l’obbligo della mascherina non viene sempre rispettato.

