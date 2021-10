L'iniziativa di una Ong è stata realizzata sulla spiaggia di Copacabana: 600 teli per 600 mila morti

(LaPresse) Un gruppo di attivisti brasiliani della Ong “Rio da Paz” ha realizzato, a Rio de Janeiro, una commemorazione in onore delle vittime di coronavirus. Si tratta di 600 fazzoletti messi in fila con corde e bandierine, esposti nel bel mezzo della spiaggia di Copacabana, nel giorno in cui il Paese ha superato le 600 mila vittime da inizio pandemia. Al momento, il gigante sudamericano è secondo solo agli Stati Uniti nella triste classifica dei Paesi con più morti totali da Covid.

