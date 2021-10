Nel Paese 530 morti in un giorno: quasi 600mila vittime da inizio pandemia

Continua a preoccupare, in Brasile, la situazione legata alla pandemia di coronavirus. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 530 decessi, per un totale di quasi 600mila vittime da inizio pandemia. È il secondo numero di morti per coronavirus più alto al mondo dopo gli Stati Uniti. In tutto sono oltre 21 milioni e mezzo i contagiati nel Paese sudamericano. Ogni giorno si tengono eventi commemorativi a Rio de Janeiro e San Paolo per onorare le persone che hanno perso la vita a causa del Covid. Mercoledì 6 ottobre, a San Paolo, è stato inaugurato un memoriale temporaneo dedicato alle 38.000 vittime del coronavirus della città. Nel frattempo, a Rio de Janeiro, le famiglia e gli amici delle vittime causate dalla pandemia si incontrano per piangere insieme.

