I destinatari sono persone fragili e considerate a rischio

E’ cominciata in Italia ufficialmente la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid: destinataria una platea di soggetti fragili e a rischio, circa tre milioni di pazienti in tutto il Paese. In giornata sarà anche pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che fa diventare obbligatorio per i lavoratori, 23 milioni in totale, il Green Pass dal prossimo 15 di ottobre. Lo smart working non sarà un’alternativa al possesso del certificato verde.

