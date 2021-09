A Buenos Aires cittadini a Plaza de Mayo contro la gestione della pandemia

(LaPresse) – Parenti e amici di vittime del Covid si sono radunati in plaza de Mayo a Buenos Aires per ricordare chi ha perso la vita e per protestare contro la gestione della pandemia da parte del governo. 112.44 persone sono morte nel paese dall’inizio della pandemia. L’Argentina ha affrontato uno dei più duri e lunghi lockdown nel mondo.

