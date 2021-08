Forte incremento dei ricoveri ordinari, +172. Terapie intensive sopra quota 400

Sono 3.674 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia per un totale aggiornato da inizio pandemia a 4.444.338. Il tasso di positività sale al 5% anche considerando il basso numeri di tamponi, 74.021. I decessi sono 19 mentre i guariti o dimessi sono 3.477. Crescono i numeri degli ospedali: balzo dei ricoveri ordinari, +172, mentre le terapie intensive tornano sopra quota 400, attestandosi a 404 (+20 in 24 ore). Il totale degli attualmente positivi sale a quota 128.696, 168 in più di ieri. Lo si legge sul quotidiano bollettino del ministero della Salute.

La Regione con il maggior incremento di casi resta la Sicilia, +881.

