I decessi sono 19 mentre continuano a crescere i ricoveri negli ospedali

Sono 5.664 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia a fronte di 160.870 tamponi. Il tasso di positività si attesta al 3,5%. Lo evidenzia il nuovo bollettino del ministero della Salute. I decessi sono 19 mentre continuano a crescere i numeri degli ospedali. Le terapie intensive toccano quota 384 (+12 in 24 ore) mentre i ricoveri ordinari sono in totale 3.162 (+61 in 24 ore). La Regione con il maggior incremento di casi resta la Sicilia, +946. Sempre la Sicilia detiene il primato nazionale dei ricoveri ordinari (538) e delle terapie intensive (68).

Guarda i dati di sabato 14 agosto

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata