Il tasso di positività scende al 2,8%. Aumentano i ricoveri (+68) e le terapie intensive (+3)

Sono 7.188 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. 254 mila i tamponi processati. Lo rende noto il ministero della Salute. Il tasso di positività al 2,8%, in calo rispetto al 3,3% di venerdì. Altri 34 i decessi, ieri erano stati 45. Il totale delle vittime da inizio pandemia è ora di 128.413. Tre pazienti in più nelle terapie intensive, mentre aumentano di 68 unità i ricoveri negli altri reparti Covid.

