Dimostranti sotto la sede Rai, slogan contro vaccini a minori

Ancora un sabato di protesta contro il Green pass a Roma dove alcune decine di persone si sono ritrovate in piazza del Popolo alla vigilia di Ferragosto per dire no al certificato vaccinale. Dopo un primo rifiuto delle forze dell’ordine, i manifestanti si sono accordati per un corteo fin sotto la sede della Rai in viale Mazzini. Tra gli slogan scanditi dai dimostranti contro la vaccinazione ai minori, il Governo e il Cts, anche molte frasi nei confronti dei giornalisti e contro la televisione di Stato.

