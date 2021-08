Appello ai cittadini dell'assessore regionale alla Sanità Nieddu. Nelle ultime 24 ore 471 nuovi casi, 3 morti e positività a 11,2%

“Possiamo farcela a restare in zona bianca, ma serve senso di responsabilità da parte di tutti. Faccio appello a tutti in occasione del Ferragosto, stiamo attenti: usiamo le mascherine anche all’aperto se non siamo soli, teniamo le distanze e disinfettiamoci spesso. Con un po’ di attenzione e prudenza possiamo riuscire a frenare i contagi e tornare a una situazione di maggiore tranquillità, senza per questo rinunciare al divertimento”. Così, a LaPresse, l’assessore regionale della Sanità della Sardegna, Mario Nieddu.

In Sardegna tasso di positività all’11,2%

Ci sono 471 nuovi casi di Covid registrati oggi in Sardegna su 4186 tamponi per una percentuale di positività dell’11,2%. Tre i morti (una donna di 75 anni, residente nella città metropolitana di Cagliari, un uomo di 78 residente nel sud Sardegna e un uomo di 90 anni, residente nella provincia di Sassari). Tre ricoveri in più rispetto a ieri (131 in totale) ma due in meno nelle terapie intensive (21). Infine, ci sono 191 persone in più in isolamento domiciliare, per un totale di 7101.

La situazione contagi preoccupa anche in Sicilia, dove venerdì si sono contati oltre 1100 contagi e 13 vittime.

