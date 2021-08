Sull'isola oltre 1.100 contagi nelle ultime 24 ore: torna la mascherina all'aperto nei luoghi affollati

(LaPresse) – Contagi e decessi ancora in salita in Italia, con la curva dell’Rt che vede un leggero calo ma rimane sopra la soglia epidemica, mentre la Sicilia corre ai ripari con una nuova ordinanza per tentare di fermare l’avanzata del virus. I numeri confermano una risalita nei contagi Covid con 7.409 nuovi casi in 24 ore contro i 7.270 del giorno prima. Salgono anche le vittime, con 45 decessi, per un totale di 128.379 da inizio pandemia. In lieve calo il tasso di positività: con 225.486 tamponi processati nelle ultime 24 ore il dato è del 3,3% contro il 3,35% di 24 ore prima.

In aumento i ricoveri

Più preoccupanti i numeri delle ospedalizzazioni. Tornano sopra quota 3mila i ricoveri in reparto per Covid: secondo l’ultimo aggiornamento del ministero della Salute sono 3.033 i pazienti in ospedale con sintomi, +58 in un giorno. In aumento anche le terapie intensive, +17, per un complessivo di 369. In lieve calo i guariti, a +4.388 contro i 4.715 del giorno prima, mentre continuano ad aumentare gli attuali positivi al Covid, con quasi 3mila nuovi casi: l’incremento di 2.965 porta a 124.250 le persone alle prese con il virus.

La situazione più grave in Sicilia: obbligo mascherina all’aperto

Particolarmente grave la situazione in Sicilia: 1.101 nuovi contagi in 24 ore, 13 le vittime e in salita anche i ricoveri, a quota 499 (+26), e le intensive a 65 (+6). La regione rischia di passare di zona a breve, motivo per cui il presidente Nello Musumeci ha firmato un’ordinanza che impone l’obbligo della mascherina all’aperto in luoghi affollati e non solo. Ricognizione della popolazione non vaccinata, sedi fisse di vaccinazione nei Comuni con meno del 60 per cento di vaccinati, divieto di accesso negli uffici pubblici se privi di Green pass. E, ancora, obbligo di tampone per partecipare a cerimonie se non si è completato il ciclo vaccinale e tampone obbligatorio anche per chi arriva dagli Usa. Dal 14 agosto al 23 istituita la zona ad alto rischio a Rosolini, in provincia di Siracusa, mentre per Ferragosto i sindaci potranno vietare falò in spiaggia e assembramenti.

Cresce ma poco l’incidenza dei casi, l’Rt tende a scendere

“Cresce ancora anche se di poco questa settimana l’incidenza di casi Covid nel nostro paese, che si fissa intorno a 73 per 100mila abitanti. L’Rt tende a scendere, ma si colloca ancora al di sopra dell’unità”, cioè sopra la soglia pandemica, ha spiegato Giovanni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute. “Per quanto riguarda il tasso di occupazione dei posti di area medica e terapia intensiva, siamo ancora ben al di sotto della soglia critica a livello nazionale. Ma è bene mantenere dei comportamenti prudenti, anche in vista del prossimo settembre, e cercare di correre a vaccinarsi”, insiste Rezza. L’hanno già fatto 35.307.652 italiani, il 65,37% degli over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale: sono 73.286.195 i vaccini somministrati in Italia.

