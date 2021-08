Il responsabile del centro, Gianfranco Bortoli: "Con il green pass aumento dei test"

Un servizio di screening gratuito a disposizione per viaggiatori, cittadini, e persone in difficoltà economiche. In quattro mesi nella tenda per i tamponi allestita dalla Croce Rossa in stazione Centrale a Milano sono stati effettuati oltre 30 mila test completamente gratuiti. “Con l’introduzione del green pass c’è stato un grosso aumento di persone che venivano a testarsi”, ha spiegato a LaPresse il responsabile del centro Gianfranco Bortoli. “Le persone arrivavano all’ultimo istante per sfruttare le 48 ore del green pass per cui abbiamo definito una procedura che richiedeva una pre iscrizione la mattina all’apertura per gestire il personale”, ha concluso Bortoli.

