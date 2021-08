La protesta nella capitale Vilnius

(LaPresse) – Cinquemila persone si sono radunate fuori dal parlamento lituano a Vilnius per protestare contro i green pass sanitari COVID-19 di cui i cittadini avranno bisogno a breve per entrare nei caffè, nei negozi, nei trasporti pubblici e in altri luoghi nei giorni in cui il governo baltico valuta nuove restrizioni. I manifestanti hanno minacciato di disobbedire alle nuove regole: alcuni indossavano costumi marroni con stelle gialle che ricordavano quelli indossati dagli ebrei nei ghetti durante l’occupazione nazista.

