Proteste di piazza contro le nuove regole volute dal presidente Macron

Da oggi 9 agosto Green pass obbligatorio in Francia per accedereea una serie di esercizi e attività che vanno dai bar e i ristoranti con servizio al tavolo ai treni a lunga percorrenza. Da giorni a Parigi e nelle principali città transalpine si protesta contro l’introduzione del “pass sanitaire”. Il governo francese prevede un periodo di tolleranza di una settimana per consentire di abituarsi alle nuove regole.

