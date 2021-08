Italiani positivi: "E' tutto più semplice e in sicurezza"

Al via oggi anche a Roma l’obbligo di esibire il Green pass in musei, palestre e ristoranti al chiuso con qualche malumore, soprattutto tra i turisti stranieri respinti all’ingresso dei luoghi d’arte più gettonati della Capitale: “Non è bello arrivare qui e non poter entrare in un museo solo perché nessuno ci ha detto che in Italia oggi sarebbe partita questa regola” spiega Pedro Umbà, un turista della Guinea Centrale a cui è stato impedito l’ingresso ai Musei Capitolini. Diverso il discorso per le palestre dove il lasciapassare verde è visto come un segnale di ripartenza dalla maggior parte dei gestori e degli utenti: “Sono felice di questa iniziativa” racconta Claudio della palestra Eurgim: “Siamo felici, siamo sicuri di ritornare a lavorare in completa sicurezza e armonia”.

