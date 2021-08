Il presidente del Consiglio in un saluto informale alla stampa

“Volevo ringraziarvi per come avete accompagnato in questi primi sei mesi di governo l’azione mia e dei ministri”. Così il premier Mario Draghi in un saluto informale alla stampa a Roma. “Volevo augurarvi buone vacanze, a voi e a tutti gli italiani – ha detto Draghi – Perché l’economia continui ad andare meglio, e questo è un messaggio che voglio lanciare chiaramente a tutti noi, a tutti gli italiani… Vaccinatevi e rispettate le regole“. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE

