La variante Delta è ormai prevalente nell'Unione europea

Per la prima volta dopo diverse settimane, l’indice Rt nazionale cala a 1,56, in leggera flessione rispetto all’1,57 della scorsa settimana. È quanto riporta la bozza del monitoraggio dell’Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute sull’andamento del Covid in Italia, secondo cui le 21 Regioni e Province Autonome sono tutte a rischio moderato. Cresce tuttavia l’incidenza, che passa da 58 a 68 casi ogni 100mila abitanti. Aumentano del tre per cento i ricoveri in terapia intensiva. La variante Delta è ormai prevalente nel Paese e nell’intera Unione europea.

