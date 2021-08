Tasso di positività scende al 2,7%. Brusaferro: "Curva cresce, ma più lentamente"

Sono 6.599 i nuovi casi di Covid in Italia, in leggero calo rispetto a ieri, a fronte di quasi 245mila (244.657) tamponi. Il tasso di positività scende al 2,7 per cento. I decessi sono 24. Aumentano ancora le degenze; quaranta in più i posti letto occupati nei reparti Covid ordinari, mentre in terapia intensiva si trovano 277 pazienti, nove in più rispetto a ieri. “La curva cresce, ma più lentamente”, spiega il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro. La fascia più colpita dal contagio è quella tra i 10 e i 29 anni.

