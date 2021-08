Sale tasso positività, in aumento ricoveri ordinari e terapie intensive

7.230 i nuovi casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 212.227 tamponi eseguiti. Il tasso di positività sale al 3,4%, dal 3,1 di ieri. I decessi sono stati 27, rispetto ai 21 della precedente rilevazione. 8 pazienti in più nelle terapie intensive e aumentano di 100 unità i ricoveri negli altri reparti Covid. In Lazio, annuncia il governatore Zingaretti, ripartito il sito per le prenotazioni del vaccino dopo l’attacco hacker. Recuperati tutti i dati, che si temeva fossero andati persi. Sul piano investigativo, è caccia agli indirizzi IP da dove è partito l’attacco.

