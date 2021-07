Il presidente americano ha ricordato l'importanza della campagna vaccinale

(LaPresse) Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato che “probabilmente” negli Usa verranno imposte nuove restrizioni per affrontare il nuovo aumento di casi di coronavirus. Parlando con i giornalisti prima di lasciare Washington il capo della Casa Bianca non ha però specificato che tipo di nuove misure sta prendendo in considerazione il governo.

100 dollari per ogni americano che si vaccina

Il presidente americano nei giorni scorsi aveva anche chiesto, ai governi statali, l’erogazione di 100 dollari a ogni cittadino appena vaccinato, un ulteriore incentivo per completare la campagna di vaccinazione anti Covid nel Paese a stelle e strisce.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata