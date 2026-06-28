Francia, aereo precipitato: le immagini del velivolo e i tecnici che indagano sull'accaduto

Le famiglie hanno assistito sgomente alla tragedia di domenica nel nord-est della Francia: un aereo che trasportava i loro cari – impegnati in quella che doveva essere un’emozionante introduzione al paracadutismo – è precipitato, causando la morte di tutte le 11 persone a bordo, secondo quanto riferito dalle autorità. Tra le vittime figurano cinque istruttori di paracadutismo, cinque allievi e il pilota, ha dichiarato il Ministro dell’Interno Laurent Nunez. Il Ministro dei Trasporti Philippe Tabarot ha affermato che si tratta del più grave incidente aereo legato al paracadutismo avvenuto in Francia negli ultimi trent’anni circa.