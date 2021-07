Secondo il New Yotk Times nelle ultime 24 ore sono stati 60.838 i nuovi casi di positivi

Sono triplicati i casi di coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime due settimane: il 20 luglio i nuovi contagi in media sono stati 37mila rispetto ai 13.700 del 6 luglio secondo i dati della Johns Hopkins University. Secondo il New Yotk Times nelle ultime 24 ore sono stati 60.838 i nuovi casi di positivi.

Per questo il presidente Joe Biden ha detto che è “clamorosamente importante” che gli americani si vaccinino contro il virus. “Abbiamo una pandemia per coloro che non hanno ottenuto la vaccinazione, è così semplice, così semplice”, ha detto al forum della Cnn. Il presidente ha anche espresso ottimismo sul fatto che i vaccini saranno approvati per i bambini sotto i 12 anni nei prossimi mesi. Ma ha mostrato esasperazione per il fatto che così tanti americani idonei sono ancora riluttanti a vaccinarsi. “Se sei vaccinato, non verrai ricoverato in ospedale, non sarai nell’unità di terapia intensiva e non morirai”, ha detto Biden al forum a Mount St. Joseph University. “Quindi è enormemente importante che ci comportiamo tutti come americani che si prendono cura dei concittadini americani”

