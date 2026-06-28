Bruxelles, proteste contro le celebrazioni per i 250 anni dell'Indipendenza Usa

Circa un centinaio di manifestanti si è radunato davanti al Parco del Cinquantenario di Bruxelles per protestare contro la privatizzazione dell’area e contro le celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti che vi si terranno. Diverse Ong, tra cui Extinction Rebellion e il collettivo Indivisible Belgium, hanno contestato i festeggiamenti organizzati dalla missione statunitense in Belgio e dall’ambasciatore Bill White. Oltre a criticare la privatizzazione di uno dei luoghi simbolo di Bruxelles, le organizzazioni hanno preso di mira le politiche del presidente statunitense Donald Trump, in particolare quelle relative all’azione per il clima e al rispetto del diritto internazionale. L’evento, previsto per l’intera serata, comprenderà concerti, sorvoli di aerei militari statunitensi e interventi di personalità politiche – tra cui il primo ministro belga Bart De Wever – per poi concludersi con fuochi d’artificio e uno spettacolo di droni.