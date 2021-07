A dirlo è il presidente dell'Istituto Robert Koch

In Germania è iniziata la “quarta ondata di Covid“. A dirlo è il presidente dell’Istituto Robert Koch (l’agenzia di Salute pubblica tedesca), Lothar Wieler, che suggerisce “nuove restrizioni per contenere i casi”. La decisione sulle misure da adottare verrà presa il 10 agosto giorno della conferenza tra la cancelliera Angela Merkel e i ministri dei Laender. In Inghilterra invece niente più quarantena precauzionale per chi arriva da Ue e Usa a patto che abbia già ricevuto il doppio vaccino anti Covid nel Paese d’origine. Lo ha stabilito il governo di Boris Johnson con il sostegno di viaggiatori e industria turistica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata