Attive anche le unità mobili. Vaccini senza prenotazione, basta la tessera sanitaria

(LaPresse) Gli hub di tutta la Lombardia aprono le porte a chiunque abbia dai sessant’anni in su. Basta presentarsi con la tessera sanitaria, senza bisogno di prenotazioni, per ricevere il monodose Johnson & Johnson. Un’iniziativa voluta dalla regione che punta ad immunizzare quanti più over 60 possibile anche grazie all’arrivo dei camper per le vaccinazioni nei quartieri. Sono oltre 2 milioni gli ultrasessantenni non ancora vaccinati in Italia e sebbene la regione Lombardia abbia vaccinato oltre il 73% della sua popolazione, sono migliaia di ultrasessantenni che non hanno ancora ricevuto il siero anticovid.

