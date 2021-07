Buenos Aires accelera la campagna vaccinale per arginare la variante Delta

(LaPresse) – L’Argentina ha raggiunto un accordo con Pfizer per l’acquisto di 20 milioni di dosi del vaccino della multinazionale farmaceutica. Buenos Aires intende imprimere un’accelerazione alla campagna vaccinale. Finora sono 24 milioni su 45 milioni i cittadini che hanno ricevuto la prima dose ma solo 6,1 milioni di argentini hanno completato il ciclo con due dosi. Nel paese circa 104 mila persone sono morte per Covid. Nelle ultime settimane, dopo una ripresa della pandemia per la variante Delta, i contagi hanno ricominciato a scendere. Attualmente in Argentina ci sono 4.155 pazienti ricoverati in terapia intensiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata