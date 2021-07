Il presidente della Figc da Castel di Sangro

(LaPresse) “Sono vaccinato”. Lo ha dichiarato il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, parlando da Castel di Sangro, in provincia dell’Aquila in Abruzzo, per una serata organizzata in suo onore. Sul vaccino il presidente ha rivolto un appello a tutti: “Lo dobbiamo fare, non a caso io sono vaccinato e sono molto più tranquillo rispetto a chi pensa di non vaccinarsi e di essere tranquillo. Al loro posto sarei molto preoccupati”.

