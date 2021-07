L'attore non rilascia dichiarazioni: “Un bel tacer non fu mai scritto”

C’era anche Enrico Montesano in Piazza del Popolo a Roma alla manifestazione del mvimento ‘Io Apro’ contro l’obbligatorietà del Green Pass nei locali. L’attore, che nei mesi scorsi, si era più volte schierato su posizioni negazioniste non ha rilasciato dichiarazioni. “Un bel tacer non fu mai scritto”, le uniche sue laconiche parole.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata