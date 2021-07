Timore per l'afflusso turistico nei due Paesi balcanici

Croazia e Montenegro hanno messo in atto restrizioni anti-Covid sulle coste adriatiche, meta del turismo per i due Paesi, per frenare la ripresa della pandemia. Zagabria ha messo un limite ai raduni di persone mentre le discoteche montenegrine sono state temporaneamente chiuse. In Croazia il 50% della popolazione è stata vaccinata mentre in Montenegro la percentuale si è fermata al 36%.

