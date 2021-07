Il presidente della Campania: "Ascoltiamo tutti, ma servono decisioni per la tutela della salute"

“Noi dobbiamo ascoltare tutti quanti, ma poi dobbiamo decidere quello che è giusto per la tutela della salute e per la ripresa dell’economia”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Pozzuoli per inaugurare l’apertura della nuova area archeologica del Rione Terra. “Quelli che vanno in piazza a dire scemenze sono i nemici dell’economia, del lavoro e della vita, perché più si prolunga l’epidemia Covid, meno cresce l’economia e la possibilità di vivere. Più siamo responsabili, prima completiamo la campagna di vaccinazione e prima torniamo ad aprire le scuole con i ragazzi in presenza e a rilanciare l’attività economica. Dunque, massima responsabilità se vogliamo tornare a vivere al di là della demagogia politica”, ha attaccato De Luca.

