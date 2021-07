Il leader in pectore del M5S: "Fare di tutto perché la scuola torni in presenza"

“Sul Green pass con la conversione del decreto ci sarà una discussione ampia. Si sta chiedendo un onere, non è un diritto ma neppure un obbligo. Se vogliamo riaperture per tante attività che sono state costrette a chiudere, è chiaro che dobbiamo sottoporci a questo aggravio che ci mette in sicurezza e consente maggiori aperture”. Così il leader in pectore del M5S Giuseppe Conte lasciando la Camera dopo aver incontrato alcuni parlamentari pentastellati. “Noi dobbiamo fare di tutto per consentire le lezioni in presenza, la Dad si è sviluppata per troppo tempo. Ora dobbiamo creare le condizioni perché la scuola torni in presenza”, ha aggiunto Conte. Giusto prevedere il Green Pass anche per i parlamentari? “Certo, anche prima degli altri cittadini”, ha concluso l’ex premier.

