Il sindaco di Milano: "Non vedo alternative alla vaccinazione e al Green Pass"

(LaPresse) Le piazze No Vax viste nel fine settimana a Milano “sono difficili da comprendere. Io mi sono vaccinato e sono favorevole al Green Pass”. Così il sindaco di Milano Beppe Sala a margine di un incontro in prefettura con la ministra Cartabia. “Siamo in un Paese democratico e ognuno la la libertà di manifestare, ma io non sono d’accordo e, in questo momento, non vedo alternative alla vaccinazione e al Green Pass”, ha aggiunto Sala. “Come sempre ci sono forze politiche che strizzano l’occhio a queste piazze. È chiaro che la politica ha una responsabilità. Che lo dicano apertamente, allora. Io quello che faccio fatica a sopportare è l’ambiguità, è appunto lo ‘strizzare l’occhio’. Se uno la pensa in maniera diversa, che lo dica”, ha concluso il sindaco.

