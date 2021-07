"Basta sperimentazione sui bambini", dice una delle organizzatrici della protesta

(LaPresse) Piccola protesta fuori dalla Nuvola Lavazza di Torino all’arrivo del commissario straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo, in occasione dell’inizio delle vaccinazioni dei ragazzi 12-15 anni. Una ventina di persone al grido di ‘Giù le mani dai bambini’ ha sventolato cartelli con le scritte ‘I bambini non sono cavie’. Il generale é stato accolto dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e dalla sindaca di Torino Chiara Appendino.

