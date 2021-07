Il presidente di Agifar Roma: "Possibilità a chi è lontano da casa di essere curato adeguatamente"

(LaPresse) “Mediamente riceviamo dalle 50 alle 120 richieste al giorno per la stampa del green pass. Sicuramente la richiesta è aumentata, ma non possiamo dire di essere diventati delle copisterie”. A dirlo è il presidente dei Giovani Farmacisti di Roma, Vladimiro Grieco. “Noi siamo estremamente disponibili a venire incontro alle esigenze dei cittadini. Quello che chiediamo, specialmente a chi ha più dimestichezza con la tecnologia, è di scaricare il certificato dalle App Immuni o Io, oppure da Internet, per darci modo di aiutare le persone più anziane che hanno meno dimestichezza con gli strumenti tecnologici”, ha proseguito. Intervenendo poi sulla questione sollevata da alcuni organi di stampa riguardo la difficoltà per i turisti risultati positivi di essere collocati in “covid hotel” ha commentato: “Si tratta di una fake news. Il farmacista ha a disposizione ogni strumento per permettere a chi è lontano da casa di essere curato adeguatamente prima del rimpatrio”.

