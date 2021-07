Manifestazioni in tutta Italia contro le nuove misure anti-Covid

(LaPresse) Centinaia di manifestanti contrari al green pass si sono riuniti in piazza del Popolo, a Roma, contestando le ultime misure volute dal governo per limitare la diffusione del coronavirus. In piazza, al grido di ‘Ribelliamoci tutti’, sventola un grande tricolore con la scritta ‘No al green pass’. In piazza anche alcuni militanti di Forza Nuova.

