Migliaia di persone hanno manifestato contro il pass sanitario

(LaPresse) Migliaia di persone sono scese in piazza a Torino “contro la dittatura sanitaria” e contro il green pass che entrerà in vigore a partire dal 6 agosto. I manifestanti, la maggior parte dei quali senza mascherina, sono partiti da piazza Castello sfilando in corteo per il centro cittadino: in testa lo striscione “uniti per la libertà di scelta contro ogni discriminazione”.

