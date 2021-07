E sul green pass per docenti chiarisce"non credo che si farà, per ora andiamo avanti con la vaccinazione"

Il tema del rientro a scuola continua ad essere protagonista nel dibattito politico, tra vaccinazione obbligatoria e green pass e l’ombra di un rientro a settembre nuovamente con la dad: “Se sono preoccupato per settembre? È una grande sfida, bisogna capire quanti italiani saranno vaccinati in quel momento. I contagi non avvengono a scuola, ma sui mezzi pubblici“. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a The Breakfast Club, su Radio Capital. “È difficile ricominciare in presenza a settembre, sarà un processo graduale“, aggiunge.

E sul green pass per docenti chiarisce”non credo che si farà, per ora andiamo avanti con la vaccinazione”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a The Breakfast Club, su Radio Capital.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata