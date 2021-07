tra le novità decise dal Consiglio dei Ministri anche il cambio dei parametri per i colori

Nuovi parametri per passare da una fascia di colore all’altro, green pass obbligatorio dal 6 agosto per mangiare al chiuso, ma anche per spettacoli e palestre e proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre. Sono alcune delle novità del decreto approvato oggi dal Cdm.

STATO EMERGENZA FINO A FINE ANNO.

Prorogato di altri cinque mesi lo stato di emergenza per fronteggiare la pandemia, che fu deliberato dall’allora governo Conte il 31 gennaio 2020.

NUOVI PARAMETRI PER I COLORI.

Passaggio da zona bianca a gialla con più del 1% dei posti letto di terapia intensiva occupati o il 15% per i reparti ordinari. Il passaggio da zona gialla ad arancione avverrà con oltre il 20% delle terapie intensive occupate e il 30% dei reparti ordinari, mentre il rosso scatterà con il 30% e il 40% dei posti letto occupati.

GREEN PASS.

Alcune attività saranno riservate a chi ha la certificazione verde che prova la somministrazione di almeno la prima dose(validità 9 mesi) o la guarigione dall’infezione(validità 6 mesi) o ancora l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo (con validità 48 ore).

DOVE USARLO.

Dal 6 agosto ervirà per mangiare al tavolo al chiuso, per spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; per musei e mostre; per piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;per sagre e fiere, convegni e congressi;centri termali, parchi tematici e di divertimento;centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione; sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;concorsi pubblici.

DISCOTECHE CHIUSE.

Estate 2021 senza discoteche: a quanto si apprende la cabina di regia del governo ha deciso di non consentirne la riapertura, ritenuta non compatibile con l’andamento dei contagi.

TAMPONI.

Fino al 30 settembre verranno somministrati di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

SANZIONI.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività ono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni. In caso di violazione si rischia una multa da 400 a 1000 euro sia a carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

TRASPORTI.

Per il momento non servirà il green pass per metro, bus e treni: il tema verrà affrontato in una successiva riunione del governo.

