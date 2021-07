Quasi 2000 casi in 24 ore. Città blindata per l'inaugurazione dei Giochi

A due giorni dalla cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici (ma alcune gare sono già iniziate oggi), a Tokyo crescono i timori per la pandemia. La capitale del Giappone ha infatti raggiunto il picco di contagi giornalieri, quasi duemila: il massimo da metà gennaio. La cerimonia d’apertura, in programma venerdì alle 13 ora italiana, si svolgerà senza pubblico sugli spalti. A Tokyo è in vigore lo stato di emergenza, durerà fino al 22 agosto, ben oltre la fine delle Olimpiadi, che termineranno domenica 8 agosto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata