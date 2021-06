Record di morti in Russia, boom di contagi nel Regno Unito

(LaPresse) Record di contagi e decessi in Russia a causa della variante Delta. Oltre 20mila nuovi positivi e quasi 600 morti. A San Pietroburgo, durante la sfida di Euro2020, contagiati anche tifosi danesi e finlandesi, che sono rientrati nei rispettivi Paesi. E venerdì, a San Pietroburgo, si giocherà anche un quarto di finale. Nel Regno Unito, in sette giorni, contagi aumentati del 700 per cento nelle scuole elementari. Sono invece 850 i positivi del focolaio a Maiorca, in prevalenza giovani, con oltre tremila persone in quarantena.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata