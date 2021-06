Il consulente del ministro della Salute: "I vaccini non bastano, contro la nuova ondata serve cautela"

“Le zone rosse sono delle opzioni da considerare nel momento in cui un territorio si dimostrasse vulnerabile alla variante Delta”. Lo ha dichiarato il consulente del ministro della Salute Walter Ricciardi in un’intervista a ‘La Stampa’. La variante Delta “potrebbe diffondersi in maniera rilevante soprattutto tra i non vaccinati, costituendo così un’insidia per la ripresa autunnale. Penso ci sarà un nuovo aumento dei contagi, ma senza una pressione grave sul sistema sanitario”, aggiunge. Quanto alla mascherina, “la mia raccomandazione è di mantenerla in tutti quei casi in cui manca la distanza, soprattutto al chiuso ma anche all’aperto.

La variante Delta è molto contagiosa e può infettare ovunque con un contatto ravvicinato. Non è vero che all’aperto il contagio non possa avvenire”, sottolinea Ricciardi, “non credo sia un’ipotesi a breve quella di un’ulteriore variante più pericolosa della Delta, perchè i vaccini attuali stanno tenendo, ma bisogna stare all’erta e velocizzare la vaccinazione”. “L’immunità sembra resistere nel tempo, ma non si sa ancora esattamente quanto. È altamente probabile però che tutti dovremo rivaccinarci ogni anno o ogni due”, conclude.

