Sono solo 140mila le persone in questa fascia di età a cui è stata somministrata la prima dose

Ci sono ancora 2 milioni e 700 mila italiani Over 60 che non hanno fatto neanche la prima dose di vaccino anti-Covid. Il dato contenuto nell’ultimo report settimanale del governo, dal quale emerge che negli ultimi sette giorni è stata somministrata la prima dose in questa fascia d’età solo a 140mila persone. Cresce la preoccupazione per il diffondersi della variante Delta, il ministro della Salute Speranza assicura la massima attenzione del Governo, auspicando misure internazionali coordinate. Gli esperti consigliano di andare in vacanza con il richiamo vaccinale fatto. Da domani tutta Italia in zona bianca e via le mascherine all’aperto. “Ma se i contagi risalgono tornerà l’obbligo di indossarle”, avverte il presidente dell’Iss Brusaferro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata