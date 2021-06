Dal lunedì tutta Italia in zona bianca, ok alla riapertura delle discoteche

La variante Delta del Coronavirus si sta diffondendo anche in Italia, casi quadruplicati in un mese, secondo i dati dell’istituto superiore di sanità. Avanti coi vaccini, una sola dose non copre adeguatamente, sottolinea il coordinatore del Cts Locatelli. C’è l’ok intanto del comitato tecnico scientifico alla riapertura delle discoteche ma solo all’aperto, in zona bianca, con green pass e capienza al 50%. Il governo deciderà la data. Da lunedì Italia tutta in bianco, anche la Val d’aosta. In Campania obbligo di mascherine all’aperto fino a fine luglio.

