Il leader della Lega: "Non ce la si fa più"

“Quando arriverà l’ok per togliere le mascherine all’aperto? Il prima possibile, non ce la si fa più. Fanno 40 gradi. Se tutta Europa sta dicendo almeno all’aperto torniamo a respirare, sorridere, lavorare in serenità, io penso che l’Italia debba fare altrettanto. Ringrazio Draghi che ha chiesto un parere al Cts e spero che questo parere arrivi il prima possibile”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, prima della manifestazione organizzata a Roma.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata