Il ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza in vigore dal 21 giugno

Si allentano in quasi tutte le regioni italiane le misure anti-covid. Da lunedì infatti il 95% dell’Italia sarà in zona bianca. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 21 Giugno che prevede l’ingresso nella fascia con minori restrizioni anche di Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Toscana, Sicilia e della Provincia Autonoma di Bolzano. Unica regione a rimanere in zona gialla la Valle d’Aosta che potrebbe però diventare bianca tra una settimana.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata