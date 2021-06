L'accesso al mausoleo di Agra sarà limitato a 650 visitatori al giorno

(LaPresse) L’India ha riaperto il Taj Mahal, il mausoleo di Agra inserito tra le nuove sette meraviglie del mondo e meta di milioni di turisti ogni anno. La decisione da parte delle autorità indiane dopo che la morsa della pandemia di Covid-19 ha cominciato ad allentarsi. L’accesso al Taj Mahal sarà limitato a 650 visitatori ogni giorno. Verranno controllate le temperature ai cancelli, dovranno essere indossate le mascherine e sarà rispettato il distanziamento sociale. Il monumento era stato chiuso ad aprile a causa di un’ondata di nuove infezioni in tutto il Paese. Le restrizioni sono state allentate anche a New Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai e in altre città.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata