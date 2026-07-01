Caldo, ospedali a Parigi pronti per altre ondate: "Abbiamo imparato la lezione"

Dopo aver passato oltre una settimana di caldo record, Parigi si interroga su come migliorare le cose per le persone più fragili che hanno riempito gli ospedali a causa delle alte temperature. “È stata una settimana terribile per tutto il personale dell’ospedale”, racconta ai microfoni di Ap Cédric Lussiezm direttore del ospedale Paris-Saclay che però è fiducioso di poter affrontare meglio le possibili altre ondate: “Abbiamo tratto alcune lezioni: la prima, ovviamente, è quella di adeguare gli edifici. Abbiamo quindi iniziato con la climatizzazione. Abbiamo iniziato a modificare il modo in cui conserviamo i farmaci. e abbiamo anche modificato alcuni reparti che erano molto esposti a queste temperature elevate”.