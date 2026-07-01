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mercoledì 1 luglio 2026

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Caldo, ospedali a Parigi pronti per altre ondate: "Abbiamo imparato la lezione"

LaPresse
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Dopo aver passato oltre una settimana di caldo record, Parigi si interroga su come migliorare le cose per le persone più fragili che hanno riempito gli ospedali a causa delle alte temperature. “È stata una settimana terribile per tutto il personale dell’ospedale”, racconta ai microfoni di Ap Cédric Lussiezm direttore del ospedale Paris-Saclay che però è fiducioso di poter affrontare meglio le possibili altre ondate: “Abbiamo tratto alcune lezioni: la prima, ovviamente, è quella di adeguare gli edifici. Abbiamo quindi iniziato con la climatizzazione. Abbiamo iniziato a modificare il modo in cui conserviamo i farmaci. e abbiamo anche modificato alcuni reparti che erano molto esposti a queste temperature elevate”.