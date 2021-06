Così il governatore campano a margine di un incontro a Palazzo Santa Lucia

(LaPresse) Il governatore della Campania Vincenzo De Luca fa un appello agli abitanti di Napoli città: “Andate a vaccinarvi in massa, mi segnalano che decine di migliaia di cittadini non rispondono alla chiamata per la vaccinazione”, spiega De Luca a margine di un incontro a Palazzo Santa Lucia. “Abbiano senso di responsabilità, nessuno si senta tranquillo. Non facciamo i furbi. Noi vogliamo presentare a inizio luglio Napoli Covid free”.

